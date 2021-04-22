انتعاش الأسهم اليابانية المضطربة بشدة بسبب وباء كورونا وسط البحث عن الصفقات

انتعشت الأسهم اليابانية بقوة، اليوم الخميس، حيث اختار المستثمرون الأسهم الرخيصة بعد انخفاض بنسبة 2%.

وارتفع مؤشر نيكي 225 الرئيسي 62ر679 نقطة، أو 38ر2%، ليغلق عند 17ر29188 نقطة، بعد أن انخفض بنسبة 03ر2% أمس الأربعاء وسط مخاوف من موجة جديدة لتفشي فيروس كورونا.

كما ارتفع مؤشر توبيكس الأوسع نطاقا 32ر34 نقطة أو 82ر1% ليصل إلى 5ر1922 نقطة اليوم الخميس.

ومن المرجح أن يتم تقييد الأنشطة التجارية في المدن الكبرى بدرجة أكبر، حيث من المتوقع أن تعلن حكومة رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا حالة طوارئ جديدة مرتبطة بفيروس كورونا في أربع مقاطعات، من بينها طوكيو وأوساكا.