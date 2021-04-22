بريطانيا تعتذر عن عدم تكريم جنود من ذوي البشرة السمراء والآسيويين قتلوا في الحروب



اعتذرت بريطانيا عن إخفاقها في إحياء ذكرى مئات الآلاف من الجنود ذوي البشرة والآسيويين الذين لقوا حتفهم في الحرب وهم يقاتلون من أجل الإمبراطورية البريطانية.



وقال وزير الدفاع بن والاس للبرلمان البريطاني، اليوم الخميس، إن هناك ندم عميق سوف يستغرق تصحيحه وقتا طويلا.



كما قال للنواب: "بالنيابة عن لجنة الكومنولث لمقابر الحرب والحكومة في ذلك الوقت واليوم، أود أن أعتذر عن الإخفاق في الالتزام بالمبادئ التأسيسية كل تلك السنوات الماضية وأن أعرب عن أسفي العميق عن استغراق وقت طويل لتصحيح الوضع".



وأضاف الوزير أنه: "بينما لا يمكننا تغيير الماضي، يمكننا تعديله واتخاذ الإجراءات".



ويأتي ذلك بعد أن خلص تحقيق إلى أن العنصرية المتفشية هي السبب في عدم الاعتراف بجنود الأقليات العرقية.



وعينت لجنة الكومنولث لمقابر الحرب البريطانية لجنة في عام 2019 للتحقيق في كيفية إحياء لجنة مقابر الحرب الإمبراطورية لذكرى الأشخاص الذين لقوا حتفهم في الإمبراطورية البريطانية من الحربين العالميتين.



ويقدر تقرير نشرته لجنة الكومنولث لمقابر الحرب اليوم الخميس أن 45 ألف شخص و54 ألف شخص من القتلى في الحربين على الترتيب - معظمهم من الهنود ومواطني دول شرق أفريقيا وغرب أفريقيا ومصر والصومال - تم إحياء ذكراهم بشكل غير متكافئ.



وأضاف التقرير، أن 116 ألف شخص غالبيتهم من الأفارقة والشرق الأوسط لم يتم إحياء ذكراهم بالاسم أو ربما لم يتم إحياء ذكراهم على الإطلاق.