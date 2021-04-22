بلينكن: سنواصل استهداف قنوات تمويل المجلس العسكري الحاكم في ميانمار

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن واشنطن ستواصل استهداف القنوات التي توفر التمويل للمجلس العسكري الحاكم في ميانمار.

وأكد الوزير الأمريكي -في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس- استمرار دعم شعب ميانمار في مساعيه لرفض الانقلاب، ودعا النظام العسكري لوقف العنف والإفراج عن كل المعتقلين ظلما واستعادة طريق ميانمار صوب الديمقراطية.

وحسب بيان أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على شركتين إضافيتين مملوكتين للدولة في ميانمار، في أحدث إجراء ضمن سلسلة من الخطوات العقابية بعد الانقلاب العسكري الذي وقع هناك، وأكدت أنها ستتخذ مزيدا من الإجراءات.

وذكر البيان أن الوزارة فرضت عقوبات على "شركة ميانمار للأخشاب وشركة ميانمار للؤلؤ"، مشيرا إلى أن الأخشاب واللآلئ تعد من المصادر الاقتصادية للجيش في ميانمار.