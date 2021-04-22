في الحلقة التاسعة من مسلسل «قصر النيل»، تدخل «كاميليا» في مواجهة قوية مع «عايدة»، والتي تحاول استمالة «كاميليا» إلى صفها بعدما اكتشفت أنها لا يمكنها محاربتها، ولكن تتفاجئ برد فعل قوي من «كاميليا»، والتي ترفض التعاون معها، وتصمم على الانتقام ممن قتل «منصور السيوفي» فلا تجد عايدة حلًا سوى محاولة القضاء عليها.

فيما اكتشفت «كاميليا» صورة قديمة لوالدها ووالدتها بغرفتها دون أن تعلم من وضعها، ولكن تدرك الرسالة جيدًا بأنه من السهل جدًا دخول غرفتها وفعل أي شيء، فتشعر «كاميليا» بالخطر وتقرر الذهاب إلى المقدم «خالد نوح» لتطلب منه حمايتها من مؤامرات عايدة، ولكن تسير الأمور على عكس المتوقع وتنشأ بينهما حالة من الاهتمام المتبادل.

من ناحية أخرى بدأت «عايدة» تنفيذ تهديدها، حيث ذهبت إلى المقدم خالد في بيته، لتخبره بأنها ستشهد غدًا أمام النيابة بأنها رأت «كاميليا» وهي تقتل «منصور السيوفي».

«قصر النيل» بطولة دينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تاليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.