وزير الصحة الأردني: نسير في الاتجاه الصحيح لمكافحة وباء كورونا

أكد وزير الصحة الأردني الدكتور فراس الهواري، أن بلاده تسير في الاتجاه الصحيح في مكافحة وباء "كورونا" من خلال الإجراءات التي اتخذها كحظر يوم الجمعة وزيادة ساعات الحظر الجزئي خلال الموجة الثانية للوباء، مشيرا إلى الوزارة تدرس تخفيف الإجراءات في الأيام المقبلة.

وأشار الهواري - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - إلى أن الوزارة تراقب المنحنيات الوبائية والتي من الواضح انها تتجه للهبوط بسبب التزام المواطنين بالتعليمات والإرشادات الصحية، موضحا أنه يتم مراجعة الإجراءات دوريا وهي قابلة للتغيير في أي وقت.

وقال الوزير الأردني - خلال جولة تفقدية لمستشفى الأمير حمزة - إن عدد مصابي "كورونا" في المستشفيات أقل من 2000 حالة بنسبة أقل من 60 بالمئة وهي نسبة مطمئنة نوعا ما.

وأضاف الهواري، أنه تم إعادة تشكيل لجنة الأوبئة وتجتمع بشكل دوري للوقوف على الحالة الوبائية وتقديم مشورتها.. موضحا أن وتيرة التطعيم تسير بشكل جيد، حيث أن هناك إقبالا ممتازا من قبل المواطنين، كما أن هناك 100 فريق لحملات التطعيم.