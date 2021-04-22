محافظ قنا يشارك في حملة ليلية علي الطرق السريعة للكشف عن متعاطي المخدرات

قام اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بجولة ميدانية ليلا لمتابعة فحص تحليل المخدرات لقائدى السيارات علي الطرق السريعة ومدي إلتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، رافقه العميد أحمد صقر مدير إدارة مرور قنا والعميد وليد العاطون رئيس وحدة مباحث المرور والدكتور خالد ابراهيم المقدم مدير الطب الشرعي بقنا وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وأكد محافظ قنا، على استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات علي الطرق السريعة ، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، مُشددةً على أن عملية التحاليل تجرى فى سرية تامة بدون الإفصاح عن أى بيانات تخص الشخص الذى يتم إجراء التحليل له، للتأكد من عدم تعاطي السائقين للمواد المخدرة ومنع حوادث الطرق والحفاظ علي ارواح المواطنين، موضحا أن من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

وأضاف الداودى أن لجنة فحص تحليل المخدرات لقائدى السيارات تضم فريق متخصص من الطب الشرعي قسم المخدرات والسموم وصندوق مكافحة الإدمان ومباحث المرور .

وتابع محافظ قنا أنه التزاما بكافة القرارات والإجراءات الإحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من تداعيات فيروس كورونا تقوم ادارة مرور قنا بحملات مرورية مكثفة للتأكد من ارتداء ركاب السيارات والسائقين للكمامات مع توقيع الغرامة الفورية على المخالفين وكذا المرور على مواقف سيارات الأجرة لإلزام السائقين والمواطنين بارتداء الكمامات.

ومن جانبه ذكر مدير الطب الشرعي بقنا انه تم اليوم إجراء فحص تحليل المخدرات لعدد ٥٤ سائق حتى الأن بنقطة تفتيش الكيلو ٦ وتبين عدم تعاطيهم للمواد المخدرة، كما قامت اللجنة امس باجراء الفحص لعدد ٦٥ سائق بنقطة تفتيش كيلو ١٠ بمركز قفط وتبين تعاطي ٦ حالات من السائقين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين مؤكدا عكلى استمرار الحملات للكشف على تعاطي السائقين للمواد المخدرة بجميع مراكز المحافظة.