برلماني لبناني: وصلنا إلى حدود 40% من مناعة القطيع نتيجة إصابات كورونا



قال رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب اللبناني الدكتور عاصم عراجي، إن لبنان وصل إلى حدود 40% من "مناعة القطيع" نتيجة الإصابات المسجلة بفيروس "كورونا"، إضافة إلى عدد من تلقوا اللقاح المضاد للفيروس حتى اليوم.



وأشار النائب عاصم عراجي - في حديثه اليوم مع إذاعة "صوت كل لبنان" - إلى أن تسريع وتيرة تلقي اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" في غضون الشهرين المقبلين، على نحو ما هو متوقع، قد يرفع نسبة المناعة المجتمعية إلى 60%، على أن تصل إلى 80% بنهاية العام الجاري إذا سارت الأمور وفق التوقعات.



وأوضح أن هذه المناعة تتراوح وفق الدراسات العالمية بين 3 إلى 6 أشهر، لافتا إلى أن عدد المسجلين على المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة الصحة لتمكين الراغبين من تلقي اللقاح، لا يزال منخفضا وأن هذا الأمر ينعكس سلبا على "مناعة القطيع".