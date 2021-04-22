 برلماني لبناني: وصلنا إلى حدود 40% من مناعة القطيع نتيجة إصابات كورونا - بوابة الشروق
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برلماني لبناني: وصلنا إلى حدود 40% من مناعة القطيع نتيجة إصابات كورونا

أ ش أ
نشر في: الخميس 22 أبريل 2021 - 12:33 م | آخر تحديث: الخميس 22 أبريل 2021 - 12:33 م

قال رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب اللبناني الدكتور عاصم عراجي، إن لبنان وصل إلى حدود 40% من "مناعة القطيع" نتيجة الإصابات المسجلة بفيروس "كورونا"، إضافة إلى عدد من تلقوا اللقاح المضاد للفيروس حتى اليوم.

وأشار النائب عاصم عراجي - في حديثه اليوم مع إذاعة "صوت كل لبنان" - إلى أن تسريع وتيرة تلقي اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" في غضون الشهرين المقبلين، على نحو ما هو متوقع، قد يرفع نسبة المناعة المجتمعية إلى 60%، على أن تصل إلى 80% بنهاية العام الجاري إذا سارت الأمور وفق التوقعات.

وأوضح أن هذه المناعة تتراوح وفق الدراسات العالمية بين 3 إلى 6 أشهر، لافتا إلى أن عدد المسجلين على المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة الصحة لتمكين الراغبين من تلقي اللقاح، لا يزال منخفضا وأن هذا الأمر ينعكس سلبا على "مناعة القطيع".

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