قالت الدكتور نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، إن توقيع اتفاق بين الجانبين المصري والصيني لإنتاج لقاح سينوفاك الصيني المضاد لفيروس كورونا محليًا يعتبر من أحد المحاور التي تعمل عليها الوزارة بالتوازي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من التطعيمات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الأربعاء، أن شركة سينوفاك تصنع نفس نوعية لقاح سينوفارم والذي يعتمد على تنية الفيروس المقتول، مشيرة إلى خضوع تصنيع اللقاح لتفاصيل تقنية كتجهيز الأماكن والتأكد من جودة الإنتاج.

وأوضحت أنه لا يزال هناك وقت قبل الإعلان عن توافر اللقاح المحلي في الأسواق، لافتة إلى استقبال مصر لشحنة أخرى من التحالف الدولي، ومن لقح سينوفارم الصيني، فضلًا عن الاتفاق مع الجانب الروسي لتوفير لقاح «سبوتنك v» وعن الوضع الوبائي الحالي في الجمهورية، ذكرت أن بعض المحافظات تشهد زيادة في أعداد إصابات كورونا أكثر مما هو متوقع، ذاكرة أن الزيادة مرتبطة بتراجع الالتزام بالإجراءات الوقائية.

