فرج عامر: حسام حسن سينتقل لنادي سعودي بأكثر من 40 مليون جنيه

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أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة اليوم الخميس أنه قرر بيع حسام حسن مهاجم الفريق السكندري إلى أحد الأندية السعودية بالموسم المقبل.

وقال رئيس سموحة في تصريحات تلفزيونية لقناة الشمس الفضائية:" قررت بيع حسام حسن الموسم المقبل لأحد الأندية السعودية مقابل أكثر من 40 مليون جنيه".

وأضاف:" اللاعب سينتقل الشهر المقبل على سبيل الإعارة لصفوف أهلي طرابلس الليبي وسيلعب معهم 7 مباريات فقط ولا يوجد بند يتيح لهم التعاقد معه بصورة نهائية".

وأكمل:"مسئولو أهلي طرابلس تحدثوا معي عن بيع اللاعب للنادي السعودي في الموسم المقبل وأكدت لهم أنني ليس لديّ ما يمنع من بيع اللاعب".

ونجح حسام حسن في قيادة سموحة أمس الأربعاء لتحقيق فوزًا قاتلًا على الأهلي بهدفين مقابل هدف بعدما سجل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

ويتصدر حسام حسن ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 9 أهداف متساويًا مع أحمد سمير لاعب طلائع الجيش.