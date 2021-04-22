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تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة ورئيس اللجنة المركزية المشكلة بقرار من المحافظ، للمرور على كل المستشفيات التي تواجه فيروس كورونا المستجد بنطاق المحافظة؛ للتأكد من انتظام تقديم الخدمة وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وانتظام عمل الأجهزة الإدارية وتذليل الصعاب داخل المستشفيات.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد منصور وكيل الوزارة مدير مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، مستشفى 6 أكتوبر المركزي بمدينة 6 أكتوبر، ومستشفى زايد المركزي بمدينة الشيخ زايد، ليلا لمتابعة سير انتظام العمل والرعاية الصحية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومن وجود الأطقم الطبية بكامل طاقتها

كما زار نائب المحافظ قسم الأستقبال والطوارئ وغرف العزل لأطمئنان على المرضى

وجه نائب المحافظ بتقديم أوجه الدعم بتوفير المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة لمجابهه فيروس كورونا في إطار توجيهات المحافظ.

كما أعرب نائب المحافظ، عن شكره وتقديره للطاقم الطبي لما يبذله من جهد لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمتابعة قرارت رئيس مجلس الوزراء بالمرور على المستشفيات.