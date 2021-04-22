 ماليزيا تسمح بتمديد تصاريح عمل المزارعين المهاجرين لمدة عام - بوابة الشروق
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ماليزيا تسمح بتمديد تصاريح عمل المزارعين المهاجرين لمدة عام

د ب أ
نشر في: الخميس 22 أبريل 2021 - 11:40 ص | آخر تحديث: الخميس 22 أبريل 2021 - 11:40 ص

قال وزير الداخلية الماليزي، حمزة زين الدين، في إفادة تلفزيونية اليوم الخميس، إن بلاده سوف تسمح لبعض العمال المهاجرين في قطاع الزارعة، بتمديد زيارة عملهم المؤقتة لمدة عام.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء، اليوم الخميس، أن قرار تمديد الزيارة ينطبق على أولئك الذين هم في السنة الثالثة عشرة من العمل، والذين كادت تصاريح عملهم أن تنتهي.

وسوف تسمح ماليزيا لأرباب العمل في قطاعات المطاعم والبضائع وتجارة الجملة والتجزئة والتنظيف والتعقيم، بالمشاركة في "برنامج إعادة ضبط شؤون العمالة".

ويهدف البرنامج إلى تسوية أوضاع المهاجرين غير المسجلين في البلاد، ليصيروا موظفين بصورة قانونية.

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