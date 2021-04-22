مرشحة الخضر للمستشارية بألمانيا تدعو لشراكة عبر الأطلسي تتعلق بالمناخ

دعا حزب الخضر الألماني لشراكة عبر الأطلسي بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية تتعلق بالمناخ.

وقالت أنالنا باربوك، وهي مرشحة حزب الخضر لمنصب المستشارة، لشبكة التحرير الصحفي بألمانيا في تصريحات تم نشرها اليوم الخميس: "إننا بصدد مواجهة أعوام حاسمة لحماية المناخ والقدرة على التنافس بقطاع الصناعة. إذا قمنا بذلك بفتور، سوف نفقد الاتصال (بالتطور)".

وتابعت: "إنني أدعو إلى أن نؤسس جميعا تحالفا عبر الأطلسي للحياد المناخي. من الضروري أن نسير جميعا نحو مسار الوصول لـ5. 1 درجة".

يذكر أن دول العالم اتفقت في نهاية عام 2015 في العاصمة الفرنسية باريس على الحد من الاحتباس الحراري إلى أقل من درجتين مقارنة بعهد ما قبل الصناعة، وكذلك القيام بكل شيء ممكن من أجل وقف زيادة درجات الحرارة عند 5. 1 درجة.

وقالت باربوك: "يستلزم ذلك إجراء فوريا وجوهريا خلال الأعوام القادمة – وعلى مستوى العالم".

وأضاف أن تحقيق ذلك يتطلب أيضا أهداف مناخ طموحة، وتابعت: "الحكومة الأمريكية الجديدة أظهرت كيف يسير الأمر – من خلال استثمارات كبيرة في حماية المناخ".

ويعتزم الحزب منح هذه الحملة ضغطا من خلال تقديم مذكرة في البرلمان الألماني "بوندستاح".

ونقلت شبكة التحرير الصحفي عن المذكرة: "يجب أن تستفيد الحكومة الاتحادية والاتحاد الأوروبي حاليا من إعادة التأسيس لسياسة المناخ الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية تحت قيادة الرئيس الجديد جو بايدن وعودة الدخول في اتفاقية باريس، من أجل تأسيس شراكة عبر الأطلسي فيما يتعلق بالمناخ ووضع محفزات عالمية سويا".

وسوف تبدأ اليوم الخميس قمة عالمية رقمية للرئيس الأمريكي جو بايدن مع 40 رئيس دول وحكومة، من بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.