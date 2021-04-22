اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في تكساس

أعلنت جامعة "تكساس أيه أند أم" الأميركية عن سلالة جديدة من فيروس كورونا، تدعى BV-1، تتميز بأنها مقاومة للأجسام المضادة.

وقالت الجامعة إنه تم العثور على السلالة الجديدة في عينة لعاب أحد الطلاب، الذي بدت عليه أعراض خفيفة مثل الإنفلونزا، أثناء برنامج الاختبارات الصحية في الجامعة.

وتبين للجامعة أنه بالرغم من أوجه التشابه الجينية في السلالة مع السلالات الأخرى، فإنه اتضح أن سلالة تكساس تقلل من قوة التحييد الخاصة بالأجسام المضادة.

وقال كبير علماء الفيروسات في مجمع أبحاث الصحة العالمية بجامعة "تكساس إيه آند أم"، بن نيومان: "لا نعرف في الوقت الحالي أهمية هذه السلالة بشكل كامل، لكن لديها مجموعة من الطفرات المشابهة للمتغيرات الأخرى التي أبلغ عنها دوليا".

وأوضح نيومان أن السلالة الجديدة تجمع بين الخصائص الجينية المرتبطة بالانتشار السريع وأعراض الأمراض الشديدة والمقاومة العالية للأجسام المضادة المعادلة.

وتبين أن مسحة الطالب كانت إيجابية في 5 مارس الماضي، فيما تم كشف مسحة أخرى إيجابية في 25 مارس، الأمر الذي جعل باحثين يميلون إلى وجود عدوى طويلة الأمد بين الشباب.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا من فيروس كورونا، حيث وصلت أعداد الإصابات منذ تفشي المرض، إلى 31 مليون إصابة، في ما توفي نحو 568 ألف شخص.