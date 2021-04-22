الإمارات تعلق جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية القادمة من الهند

أعلنت الإمارات تعليق جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية القادمة من الهند، وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى الهند، ضمن إجراءات الوقاية من وباء كورونا.



وقالت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات إنه يشترط على القادمين من الهند عبر دول أخرى أن تكون مدة إقامتهم في تلك الدول لا تقل عن 14 يوما لكي يسمح لهم بدخول الدولة، وذلك اعتبارا من الساعة 2359 من بعد غد السبت ولمدة 10 أيام قابلة للتمديد مع استمرار رحلات الشحن بين البلدين.



وأكدت في بيان اليوم الخميس استثناء رعايا الإمارات والبعثات الدبلوماسية بين البلدين والوفود الرسمية وطائرات رجال الأعمال وأصحاب الإقامة الذهبية من هذا القرار على أن يتم إلزامهم بالإجراءات الوقائية التي تشمل حجر لمدة 10 أيام وفحص كورونا في المطار.



وتابعت: "يأتي ذلك تفعيلا للإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية لكافة الجهات المعنية في الدولة للحد من انتشار جائحة كوفيد–19".



وقالت الهيئة: "إن قرار تعليق الرحلات جاء بعد دراسة وتقييم الوضع الوبائي في الهند وفي إطار التنسيق والتعاون المستمر مع كافة الجهات المعنية داخل وخارج الدولة التي تراقب تطورات الأوضاع بشكل مستمر للمحافظة على أمن وسلامة الطيران المدني".