نمو قوي لمبيعات نستلة خلال الربع الأول

زادت مبيعات شركة الصناعات الغذائية السويسرية العملاقة نستلة خلال الربع الأول من العام الحالي بأكثر من ضعف توقعات المحللين، بفضل الزيادة الكبيرة في مبيعات عبوات قهوة نيسبرسو للأشخاص الذين اضطروا للعمل من المنازل، في الوقت الذي بدأت فيه المطاعم تكوين مخزون من المستلزمات مع عودتها للعمل.

وزادت مبيعات نستلة خلال الربع الأول بنسبة 7.7% بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب وهو أعلى معدل نمو للمبيعات منذ حوالي عشر سنوات بحسب سانفورد سي برنشتاين.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن هذه النتائج تساعد الرئيس التنفيذي للشركة مارك شنايدر في تحقيق هدفه بالوصول إلى معدل نمو سنوي في حدود 5%.

في الوقت نفسه كان نمو المبيعات خلال الربع الأول من العام الحالي على نطاق جغرافي واسع، بفضل الزيادة الكبيرة للمبيعات في الصين مما جعل منطقة آسيا الأفضل أداء بالنسبة للشركة السويسرية.

وفي أوروبا زادت مبيعات نستلة عبر الإنترنت بنسبة 40% سنويا، لتحقق الشركة نحو سدس إجمالي مبيعاتها من خلال قنوات التجارة الإلكترونية.