الصحة السورية تتسلم 203 آلاف جرعة من لقاح كورونا عبر منصة كوفاكس العالمية

تسلمت وزارة الصحة السورية اليوم الخميس الدفعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا المقدمة من المنصة العالمية كوفاكس، وتتكون من 203 آلاف جرعة.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، اليوم، عن وزير الصحة الدكتور حسن الغباش قوله، خلال مؤتمر صحفي في مبنى الوزارة: "في إطار ما سيتم توريده لسورية عن طريق منصة كوفاكس التي تهدف لتأمين اللقاح في 92 من الدول منخفضة الدخل ضمن الآلية متعددة الأطراف لضمان وصول اللقاحات بشكل عادل والتوزيع العالمي لهذه اللقاحات وفي الوقت المناسب نتسلم اليوم أول دفعة من لقاح كوفيد- 19 والتي تبلغ 203 آلاف جرعة".

وأشار الغباش، إلى أهمية عمل المجتمع الدولي لتوفير اللقاح والتخفيف من آثار الوباء من خلال استجابة عالمية منسقة تقوم على أساس التعاون متعدد الأطراف والتضامن واحترام حقوق الإنسان.

وأكد على أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به المنظمات الدولية لدعم موقف سورية المطالب برفع الإجراءات القسرية الغربية أحادية الجانب التي تعيق تقديم الخدمات الصحية الأساسية ولا سيما في ظل جائحة كوفيد-19 والتحديات المالية التي تواجهها البلدان النامية ومنها سورية في هذه الأزمة.

وشدد وزير الصحة السوري، على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق لاستكمال توريد اللقاح إلى سورية في الوقت المناسب لضمان فعالية تنفيذ الخطة الوطنية للتطعيم ضد وباء كوفيد-19 والتي تستهدف بالدرجة الأولى العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية والمسنين وذوي الأمراض المزمنة.

وأعرب الغباش، عن شكر سورية لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" على ما بذلوه من جهود خلال الأشهر الماضية لتأمين وصول اللقاحات إلى سورية.

ونوه بجهود سفير الهند بدمشق حفظ الرحمن وما قدمته بلاده من دعم لتسريع إنتاج وتوريد هذه الكمية من اللقاحات ، معبراً عن تطلع سورية دائماً لتعزيز وتوطيد علاقات التعاون الثنائية بين البلدين.

ووقعت الحكومة السورية في شهر يناير الماضي اتفاقاً للانضمام لمبادرة كوفاكس عبر منظمة الصحة العالمية لتوفير 912 ألف جرعة من لقاح إسترازينيكا بينها 486 ألفا لمناطق سيطرة الحكومة السورية و336 ألفا لمناطق سيطرة المعارضة في شمال سورية و90 ألفا لمناطق سيطرة قوات سورية الديمقراطية في شمال شرق سورية .

ووصلت أمس الأربعاء الدفعة الأولى وكميتها 53 ألفا و800 جرعة إلى مناطق شمال سورية التي تسيطر عليها المعارضة، بحسب مصدر في وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة.

وقال المصدر، إن عملية التطعيم ستبدأ بداية الشهر القادم وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع تغطي مناطق سيطرة المعارضة في حلب وريف حلب.