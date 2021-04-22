سفير النمسا: المجتمع الدولي مستعد لمساعدة لبنان عندما تصبح الظروف مواتية

أكد سفير النمسا في لبنان رينيه بول امري، اليوم الخميس، أن المجتمع الدولي مستعد لمساعدة لبنان عندما تصبح الظروف مواتية.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم عن أمري قوله، خلال لقائه بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة، إنه تناول مع البطريرك الأوضاع الراهنة في لبنان، مثنيا على المبادرة التي تقدم بها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي لحل الأزمة اللبنانية.

وأكد أن بلاده تؤيد هذه المبادرة التي تعتبرها مهمة ، مشيرا إلى أن الكنيسة لها دورها وكلمتها في هذه الظروف الصعبة سواء من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

ولفت سفير النمسا، إلى موضوع الإصلاحات التي يجب القيام بها في لبنان والمجتمع الدولي ينتظر ذلك بفارغ الصبر، قائلا إنهم كدولة ومجتمع دولي على استعداد للمساعدة والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني عندما تصبح الظروف مواتية، لذلك على السياسيين اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لخلق الظروف الايجابية.