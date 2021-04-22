نمو مبيعات هيرمس إنترناشيونال للمنتجات الجلدية

سجلت مبيعات شركة هيرمس إنترناشيونال الفرنسية للمنتجات الجلدية نموا قويا خلال الربع الأول من العام الحالي بفضل المرونة التي أظهرتها الشركة المنتجة لحقائب بيركين في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت هيرمس إنترناشيونال أنها حققت خلال الربع الأول من العام الحالي زيادة في إيرادتها بنسبة 44% مع تثبيت أسعار الصرف لتصل إلى 2.08 مليار يورو (2.51 مليار دولار). وكان المحللون يتوقعون نمو الإيرادات بنسبة 27% فقط.

وزادت إيرادات قطاع المنتجات الجلدية وهو أكبر قطاعاتها بنسبة 34% سنويا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن التزام هيرمس بطرح كميات محدودة من الأوشحة الحريرية والحقائب الجلدية يساعدها عادة في المحافظة على مكانة العلامة التجارية الفرنسية وقوتها السعرية. ورغم فرض إجراءات الإغلاق في أغلب مناطق أوروبا منذ بداية العام الحالي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، استفادت هيرمس من زيادة الإقبال على منتجاتها في آسيا. وزادت مبيعات هيرمس في آسيا بنسبة 74% سنويا.

وخلال الربع الأول من العام الحالي افتتحت الشركة التي تنتج حقائب كيلي، متجرا في العاصمة اليابانية طوكيو، وهو ما ساهم في تحسن الأداء في السوق اليابانية.