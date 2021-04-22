 المؤلف أحمد عبدالله يتعاقد علي كتابة الجزء الثاني من مسلسل «رمضان كريم» - بوابة الشروق
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المؤلف أحمد عبدالله يتعاقد علي كتابة الجزء الثاني من مسلسل «رمضان كريم»


نشر في: الخميس 22 أبريل 2021 - 6:01 ص | آخر تحديث: الخميس 22 أبريل 2021 - 6:01 ص

أعلن المؤلف أحمد عبدالله عن تعاقده علي كتابة الجزء الثاني من مسلسل "رمضان كريم"، ونشر عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي: "تم التعاقد منذ قليل السيناريست أحمد عبدالله مع المنتج أحمد السبكي والمخرج سامح عبد العزيز علي إنتاج الجزء الثاني من مسلسل "رمضان كريم".


الجدير بالذكر أن الجزء الأول من المسلسل تم إنتاجه عام 2017، وشارك في بطولته كل من روبي وشريف سلامة وسيد رجب والراحل محمود الجندي وسلوي عثمان وسلوي محمد علي وكريم عفيفي، وسهر الصايغ.

 

تم التعاقد منذ قليل السيناريست أحمد عبدالله مع المنتج احمد السبكي والمخرج سامح عبد العزيز علي انتاج الجزء الثاني من مسلسل #رمضان_كريم 🎬

تم النشر بواسطة ‏أحمد عبدالله Ahmed Abdalla‏ في الأربعاء، ٢١ أبريل ٢٠٢١

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