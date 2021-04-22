المؤلف أحمد عبدالله يتعاقد علي كتابة الجزء الثاني من مسلسل «رمضان كريم»

أعلن المؤلف أحمد عبدالله عن تعاقده علي كتابة الجزء الثاني من مسلسل "رمضان كريم"، ونشر عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي: "تم التعاقد منذ قليل السيناريست أحمد عبدالله مع المنتج أحمد السبكي والمخرج سامح عبد العزيز علي إنتاج الجزء الثاني من مسلسل "رمضان كريم".



الجدير بالذكر أن الجزء الأول من المسلسل تم إنتاجه عام 2017، وشارك في بطولته كل من روبي وشريف سلامة وسيد رجب والراحل محمود الجندي وسلوي عثمان وسلوي محمد علي وكريم عفيفي، وسهر الصايغ.