حصر الأنشطة الزراعية والصناعية والحرف بقرى «حياة كريمة» في المنيا

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بعقد اجتماع لمناقشة أوجه تطوير وتنمية الأنشطة الزراعية والصناعية، والحرف التي تشتهر بها القري المدرجة في المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستهداف تطوير 1500 قرية على مستوي محافظات الجمهورية.



جاء ذلك بحضور، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، ومروان محمد مدير جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتورة منال أبوسمرة مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، وأحمد العمدة منسق حياة كريمة بالمنيا، وعدد من الجهات المعنية وممثلي المراكز المنفذ بها المبادرة.



وقال نائب المحافظ، إن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يتضمن 5 مراكز بالمحافظة هي (أبو قرقاص، ملوي، ديرمواس، العدوة، مغاغة،) بإجمالي 192 قرية.



وأضاف أن الهدف من المبادرة السعي لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب من خلال إنشاء مجمعات صناعية، والعمل على التأهيل المهني لسكان تلك القرى بما يمكن من خلق فرص عمل للشباب.



وأضاف، أنه جرى حصر عدد من الأنشطة الاقتصادية بتلك القري، حيث سيتم تدريب أهالي القرى الراغبين في بدء مشروعاتهم لإكسابهم مهارات سوق العمل، إلى جانب توفير مصادر تمويل لمشروعاتهم، عن طريق جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسويق منتجاتهم.



وأوضح أن المحافظة عكفت طوال الفترة الماضية على دراسة طبيعة القرى وما تتميز به من صناعات وزراعات للعمل على تطويرها وتنميتها ضمن المشروع القومي الذي يهدف إلى تحقيق حياة كريمة.



واستعرض مدير جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، طبيعة الصناعات والزراعات والمشروعات في قرى المبادرة الرئاسية، مع دراسة جدوى من الجهاز لتطوير القرى وتوفير فرص عمل داخل القرية.