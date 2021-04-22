البابا فرنسيس يرغب بزيارة لبنان ولكن بعد تشكيل الحكومة

أعرب بابا الفاتيكان البابا فرنسيس الخميس عن رغبته بزيارة لبنان، ولكن بعد تشكيل حكومة جديدة، وفق ما نقل عنه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إثر لقاء خاص في الفاتيكان.

وقال الحريري لصحفيين لبنانيين واكبوا زيارته، عقب اللقاء، إن الحبر الأعظم "يود المجيء إلى لبنان، ولكن فقط بعدما تتشكل حكومة".

وأضاف "إنها رسالة لكل اللبنانيين وكل الفرقاء السياسيين بأنه علينا الإسراع في تشكيل الحكومة"، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

والتقى الحريري البابا، الذي سبق وأعلن على هامش زيارته العراق الشهر الماضي رغبته بزيارة لبنان، لقرابة نصف ساعة.

وبعد اللقاء، قال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني لصحفيين "رغب البابا التأكيد مجدداً على قربه من الشعب اللبناني الذي يعيش لحظة مصاعب كبرى وعدم استقرار، مذكراً بمسؤولية جميع القوى السياسية في الالتزام بشكل ملح بما يعود بالفائدة على مصلحة البلد.

وتابع "في موازاة تأكيد رغبته مجدداً بزيارة البلاد بمجرد أن تسنح الظروف، أعرب البابا فرنسيس عن أمله في أن يتمكن لبنان، بمساعدة المجتمع الدولي، من أن يجسّد مرة أخرى +قوة الأرز، والتنوع الذي يتحول من ضعف إلى قوة لدى شعب متصالح+ مع دعوته الى أن يكون أرض اللقاء والتعايش والتعددية".

ومنذ تكليفه في أكتوبر بتشكيل حكومة جديدة، لم يوفق الحريري في مساعيه التي تصطدم بانقسامات سياسية حادة وصراع على النفوذ. ويتبادل منذ أشهر مع رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي الاتهامات بتعطيل التأليف.

ورغم التداعيات الكارثية للانهيار الاقتصادي المتمادي والضغوط الدولية التي قادتها فرنسا تحديداً، لم تتمكن القوى السياسية من الإيفاء بتعهداتها لناحية الإسراع في تشكيل حكومة تضع حداً للتدهور وتجري إصلاحات جذرية مقابل حصولها على دعم من المجتمع الدولي.