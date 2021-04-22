شركة سرت الليبية للنفط تحذر من احتمال توقف إنتاجها

أكد رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز في ليبيا مسعـود سليمـان عـدم قدرة الشركة على الاستمرار في عمليات تشغيـل الوحدات الإنتاجية، محذرا من احتمال اضطرار الشركـة إلى تخفيـض الإنتاج وتوقفه نهائياً في غضون 72 ساعـة.

وفي رسالة وجهها إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ونشرت على صفحة الشركة بموقع فيسبوك صباح اليوم الخميس، أرجـعَ سليمان السبـب في اتخـاذ هذا القرار إلى ما وصفه بالوضع المالي الحرج جداً الذي تمر به الشركة، وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية أمام المقاولين، وتراكـم الديـون، ونقـص قطع الغيـار والزيـوت والمـواد الكيميائية اللازمـة لعمليات التشغيـل.

ودعا سليمان مؤسسـة النفـط إلى مخاطبـة الجهات المسؤولـة لتوفير الميزانيـات اللازمـة من أجل استمرار تشغيـل الوحـدات.

وأشارت الرسالة إلى معاناة الشركـة من "شح الميزانية التشغيلية والرأسمالية التي لم يتم تسييلها منذ ما يزيد عن سبعــة أشهــر، مما ترتــب عنه عجــز شديد في توفيــر قطع الغيار والمواد اللازمــة لاستمــرار الإنتــاج" بحسب النص.

وفي ذات الرسالة، أفاد مدير إدارة الإنتاج المكلف بالشركة إدريس أحمد بأن كمية الزيوت الخاصة بالعمليات التشغيلية للتوربينات الغازية وضواغط الرفع الصناعي بالغاز في حقول الشركة قاربت على النفاد مما ينذر بتوقف مفاجئ إن لم يتم تدارك الأمر بتوفيرها عاجلا.

وبحسب تصريح أحد مهندسي شركة سرت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، فإن الشركة تنتج حاليا 100 ألف برميل من النفط، و 320 مليون قدم مكتب من الغاز يوميا.