إيطاليا: العالم يحتاج لتغيير كلي في مسار سياسة المناخ لاحترام اتفاقية باريس

قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي إن العالم بحاجة إلى أن يحدث تغييرا كاملا في مسار سياسات المناخ ليحترم اتفاقية باريس.



وأشاد دراجي، في كلمة له في قمة افتراضية بشأن المناخ، بـ"التغيير الكامل" الذي مثله قيام رئيس الولايات المتحدة جو بايدن باستضافة القمة وقال: "نحن الآن على ثقة من أننا سوف نتغلب معا على هذا التحدي".



وأضاف أنه في اتفاقية باريس "تعهدنا بوقف ارتفاع درجة الاحتباس الحراري بواقع 5ر1 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل العصر الصناعي، لكن الإجراءات التي اتخذناها منذ ذلك الحين أثبتت أنها غير كافية"



وتابع دراجي "بموجب السياسات الحالية، نحن عازمون على خفض الاحتباس الحراري بمقدار ثلاث درجات مئوية، نحتاج إلى عكس المسار والقيام بذلك قريبا"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.