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فرض عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الإمارات

د ب أ
نشر في: الخميس 22 أبريل 2021 - 10:45 ص | آخر تحديث: الخميس 22 أبريل 2021 - 10:45 ص

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

 

وكشفت نتائج التفتيش، الذي أجراه المصرف المركزي، حسبما أفادت صحيفة "البيان" الإماراتية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، عن أن إطار امتثال شركة الصرافة لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب يتّسم بالضعف.

 

وأخذ المصرف المركزي في الاعتبار سجل الامتثال التاريخي الضعيف الخاص بشركة الصرافة، وقام في 18 أبريل الجاري بفرض غرامة مالية قدرها 496 ألف درهم.

 

وبصفته الجهة الرقابية على الصرافات العاملة في الدولة، يشرف المصرف المركزي بشكل فعّال على التزام جميع الصرافات ومالكيها وموظفيها للقوانین الساریة في الدولة، والأنظمة والمعاییر المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على الشفافية والنزاهة في أعمال الصرافات.

 


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