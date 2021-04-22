روما يتعادل مع أتالانتا في الدوري الإيطالي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعادل روما مع ضيفه أتالانتا 1 / 1، اليوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة 32 من الدوري الإيطالي.

وتقدم أتالانتا في الدقيقة 26 عن طريق روسلان مالينوفسكي، قبل أن يدرك بريان كريستانتي التعادل لروما في الدقيقة 75.

وشهدت المباراة تعرض الألماني روبن جوسينز مدافع أتالانتا للطرد في الدقيقة 69، بعد تدخل قوي على جوردان فيرتوت لاعب روما، فيما نال روجر إيبانيز البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بعد تدخل قوي على أحد لاعبي أتالانتا ليخرج مطرودا أيضا.

وحرم التعادل فريق أتالانتا من الصعود للمركز الثاني، حيث رفع رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة خلف ميلان.

على الجانب الأخر رفع روما رصيده إلى 55 نقطة في المركز السابع.