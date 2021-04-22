رئيسة وزراء الدنمارك: تغير المناخ يفوق أي توترات مع روسيا والصين

قالت رئيسة وزراء الدنمارك، ميته فريدريكسن، إنه يتعين مواصلة الجهود الدولية للحد من الانبعاثات الكربونية، بغض النظر عن التوترات الجيوسياسية أو الخلافات بشأن مجالات أخرى.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فريدريكسن قولها في مقابلة اليوم الأربعاء، ردا على سؤال بشأن التفاوض مع روسيا أو الصين: "إذا حاول المرء وضع كل أنواع الأجندات الأخرى على طاولة واحدة، لا اعتقد أننا سنحقق الأشياء التي نحتاج إلى تحقيقها عالميا.. يمكننا بسهولة، واعتقد أن هذا أيضًا أساس اتفاقية باريس للمناخ (2015)، أن يكون لدينا خلافات في جميع المجالات ولكن يمكنك التوصل إلى اتفاق بشأن المناخ، حيث يعمل الجميع معا لخفض الانبعاثات."

وجاءت تصريحات فريدريكسن عشية قمة المناخ التي يستضيفها الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي تعقد غدا الخميس، يوم الأرض.

وفي تأكيد فكرة فريدريكسن، تحدث الرئيس فلاديمير بوتين في خطابه السنوي اليوم عن الحاجة إلى تحديث بلاده لتقليل الانبعاثات، ولكن ذلك جاء في الوقت الذي تحرك فيه ما لا يقل عن 40 ألف جندي روسي نحو الحدود الأوكرانية.

وأشارت الولايات المتحدة والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إلى معدلات أكثر طموحا فيما بتعلق بمسألة المناخ.

ووافق الاتحاد الأوروبي صباح اليوم الأربعاء، على مجموعة جديدة من المعايير للاستثمارات الخضراء، وعلى هدف ملزم قانونًا لخفض الانبعاثات المناخية بنسبة 55 % بحلول عام 2030. وفي خطابه اليوم، قال بوتين إنه يجب أن يكون حجم صافي الانبعاثات في روسيا أقل من الاتحاد الأوروبي على مدى العقود الثلاثة المقبلة، دون تفصيل كيفية تحقيق الهدف.