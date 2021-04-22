شهدت محافظة الأقصر في الساعات الأولى من صباح اليوم، هطول أمطار خفيفة إلى متقطعة على معظم الأنحاء، مع تحسن لطيف في درجة الحرارة، صاحبه استمرار في حركة الرياح، حسبما رصدت عدسة "الشروق".

وشهدت الأقصر تقلبات في الطقس وغيوم تكسو سماءها، وظهور كثيف للسحب المنخفضة، مع توقعات بهطول أمطار متفرقة مرة أخرى.

من جانبها، رفعت المحافظة درجات الاستعداد منذ أمس؛ تحسبا لسقوط أمطار غزيرة، وخاصة على المناطق الواقعة أسفل الجبل الشرقي والغربي الطود والحبيل والدير والقرنة.

وناشد محسن الشامي، مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الأقصر، المواطنين، بتوخي الحذر وتجنب السرعة أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية داخل المحافظة وخارجها، مع الاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الأمان بين السيارات، مع استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود سيارة في حالة انعدام الرؤية، حال وجود رياح محملة بالأتربة.