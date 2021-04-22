وفاة نائب في البرلمان العراقي بفيروس كورونا

أفادت مصادر طبية عراقية اليوم الخميس بوفاة النائب في البرلمان العراقي عدنان الأسدي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ويعد الأسدي من أبرز قياديي ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي لدورتين متتاليتين 2006و2014وشغل خلالها منصب وكيل وزارة الداخلية.

وكانت وزارة الصحة والبيئة في العراق قد أعلنت في أحدث إحصائية أن أجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا تجاوز سقف مليون إصابة وهي في حالة تزايد بمعدل ثمانية آلاف إصابة يوميا ، فيما بلغ عدد حالات الوفاة أكثر من 15 ألف حالة في أرجاء البلاد.