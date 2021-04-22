السعودية تقدم مليون دولار مساهمة في الصندوق الطوعي للآلية الدولية المحايدة ‏والمستقلة المعنية بسورية

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سلم المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي، مليون دولار مساهمة من المملكة للصندوق الطوعي للآلية الدولية ‏المحايدة والمستقلة المعنية بسورية، وذلك خلال اجتماع افتراضي مع رئيسة الآلية كريستين مارك اوهيل.‏

وجرى خلال الاجتماع استعراض جهود المملكة الإقليمية عامة وعلى الصعيد السوري خاصة، وفقا لبيان تلقته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأكد ‏المعلمي أن دور المملكة فيما يخص الشأن السوري يتمثل في دعم الحلول السياسية بما فيها ‏الجهود التي تقدمها الأمم المتحدة من الناحية السياسية والإنسانية.‏

من جانبها أعربت أوهيل، عن شكرها ‏للمملكة على دعمها السخي، داعية المملكة إلى الاستمرار بتقديم الدعم السياسي للأزمة السورية ‏خصوصا في الجهود المعنية بمحاسبة مرتكبي الجرائم البشعة ضد الشعب السوري. ‏