وكالة: نجاح المساعي الروسية في وقف إطلاق النار بين الجيش السوري ومسلحين موالين للجيش الأمريكي

ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء اليوم الخميس أنه بعد 24 ساعة من الاشتباكات العنيفة، نجحت المساعي والوساطة الروسية في وقف الاشتباكات المسلحة التي اندلعت منذ فجر أمس شمالي شرقي سورية، بين قوات الدفاع الوطني السورية وأبناء العشائر العربية من طرف، وبين مسلحين موالين للجيش الأمريكي من طرف آخر.

وأفادت الوكالة، نقلا عن مصادر ميدانية سورية، بأن الشرطة العسكرية الروسية، نجحت في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين قوات الدفاع الوطني وأبناء العشائر العربية وبين مسلحين موالين للجيش الأمريكي في تنظيم "قوات سورية الديمقراطية" بمدينة القامشلي أقصى شمال شرقي سورية.

وأضافت أن التوصل لوقف إطلاق النار جاء بعد "عدة محاولات قامت بها ميليشيا /الأسايش/ التابعة للتنظيم، لاقتحام (حي طيء) العربي في المدينة، باءت جميعها بالفشل نتيجة صمود سكان الحي من أبناء القبائل العربية بالدفاع عنه".

وبينت المصادر، أن الاتفاق الذي تم التوصل له في وقت مبكر من فجر اليوم الخميس (بالتوقيت المحلي)، تضمن الوقف التام لإطلاق الرصاص وإزالة جميع المظاهر المسلحة في المدينة وعودة الحياة الطبيعة لها مع تواجد دوريات روسية ثابتة بمحيط حي طيء، وأخرى راجلة في شوارع المدينة لضمان حسن تنفيذ الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ على الفور.