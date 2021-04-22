عرضت فضائية «يورونيوز عربية» مقطع فيديو يرصد حرق فقراء رومانيا النفايات؛ لتأمين قوت يومهم، وخاصة أن السلطات تجاهلت لسنوات مجتمعات الروما أو الغجر التي تعيش في الأحياء الفقيرة لبلدة فيدرا الواقعة على بعد أقل من عشرة أميال من العاصمة الرومانية بوخارست.

وكغيره من المواطنين الذين اتخذوا من هذا المكان ملجأ لهم، يسعى ميهاي براتو البالغ من العمر 34 عامًا جاهدا، لتأمين قوت يومه وتغطية نفقاته.

ومن خلال حرق كل ما يمكنه العثور عليه بشكل غير قانوني، من أجهزة الكمبيوتر القديمة إلى الإطارات والكابلات الكهربائية، يستخرج براتو المعادن ويقوم ببيعها فيما بعد.

وتعد المعادن المستخرجة من النفايات، شريان حياة بالنسبة له ولأطفاله. ويقول براتو، إنه «مجبر على البحث عن النفايات وحرقها كي تستمر حياته وحياة أطفاله».