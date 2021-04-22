الشرطة الكمبودية تستخدم الهروات لتهديد منتهكي قواعد مكافحة فيروس كورونا

يستخدم أفراد الشرطة في العاصمة الكمبودية الهروات والعصى لتهديد وضرب الأشخاص الذين ينتهكون قواعد مكافحة فيروس كورونا.

وكان قد تم فرض إجراءات الإغلاق منذ أسبوع في العاصمة بنوم بنه، التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من مليوني نسمة.

ويذكر أنه تم مراجعة القواعد، التي تم فرضها للحد من تفشي فيروس كورونا، المرتبط بأكثر من 6000 ألف إصابة و54 حالة وفاة، أكثر من مرة، مما أدى لتعميق الارتباك بشأن ما هي الأمور التي يمكن القيام بها.

وقد ألقت الحكومة القبض على المئات من الأشخاص لانتهاكهم قواعد مكافحة كورونا، وحكم على 6 منهم على الأقل بالسجن لمدة عام.

وحددت السلطات، الاثنين الماضي، 3 مناطق باللون الأحمر، حيث يُمنع المواطنون من مغادرة منازلهم إلا في حالة الطوارئ.

وقالت الحكومة إنها ستعمل على توصيل الطعام لهذه المناطق، التي بها نحو 50 ألف أسرة. ويعاني الكثير منهم من نقص الإمدادات ولجأوا لمواقع التواصل الاجتماعي لطلب المساعدة.

مع ذلك، أبدى رجال الشرطة تساهلا محدودا تجاه الأشخاص الذين يخرجون من المنزل.

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على حساب هيئة منطقة في بنوم بنه على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، اثنين من رجال الشرطة على متن دراجة بخارية يقومون بدورية في الشوارع ومعهم عصا.

وظهر في مقطع آخر رجل شرطة يضرب رجلا أثناء سيره أمام مبنى مجلس الوزراء. ودافع متحدث باسم الشرطة، تحدث لشبكة صوت الديمقراطية المحلية عن استخدام الشرطة القوة ضد الأشخاص الذين "لا ينصاعون".

مع ذلك، أصدر وزير الداخلية الكمبودي سار خينج، بيانا قال فيه إنه يجب على رجال الشرطة "تجنب استخدام أي شكل من أشكال العنف" أثناء تأديتهم عملهم.