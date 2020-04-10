 هيئة تنظيمية أمريكية توقف الإنتاج في منشأة للقاحات كورونا بسبب مخاوف تتعلق بالجودة - بوابة الشروق
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هيئة تنظيمية أمريكية توقف الإنتاج في منشأة للقاحات كورونا بسبب مخاوف تتعلق بالجودة

د ب أ
نشر في: الخميس 22 أبريل 2021 - 9:00 ص | آخر تحديث: الخميس 22 أبريل 2021 - 9:00 ص

أوقفت هيئة تنظيم الأدوية الأمريكية مؤقتا إنتاج لقاحات فيروس كورونا بمنشأة في بالتيمور بولاية ماريلاند، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالجودة.

وذكرت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية الأربعاء أنه تم رصد عدة مشكلات فى المنشأة الذى تديرها شركة الأدوية "إميرجنت بيوسوليوشنز".

وأعلنت شركة "جونسون آند جونسون" مطلع أبريل أنها تتولى المسؤولية الكاملة عن إنتاج لقاح كورونا في المنشأة من منتج اللقاح المنافس "أسترازينيكا".

وفي بيان ردا على النتائج التي توصلت إليها إدارة الأغذية والأدوية، قالت جونسون آند جونسون إنها ستعزز رقابتها على المنشأة.

وانتهت عملية التفتيش الأحدث التي أجرتها إدارة الأغذية والأدوية يوم الثلاثاء ، وقالت الهيئة المنظمة إن الجهود جارية الآن لتصحيح العيوب التى وجدتها. وحتى ذلك الحين، تم إيقاف الإنتاج مؤقتا. ومن المقرر اختبار جرعات اللقاح المنتجة في المنشأة مرة أخرى.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق من هذا الشهر أن الحكومة الأمريكية دفعت جونسون آند جونسون لتولي الأمر بعد تدمير ملايين جرعات اللقاح بسبب خطأ في الإنتاج.


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