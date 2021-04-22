قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، إن عملية تكميم المعدة من أبسط جراحات السمنة التي تجرى من خلال المنظار بفتحات صغيرة، مشيرًا إلى أن عملية التكميم قائمة على تقليل حجم المعدة، وزيادة الشبع وتقليل الجوع، ولكن لابد من ممارسة الرياضة مثل المشي معها.

وأضاف خلال حواره لبرنامج «البيه والهانم» مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن المناظير التي تُستخدم في عملية تكميم المعدة أو تحويل المسار من المناظير الدقيقة جدًا، موضحًا أن الفتحات الخاصة بالمنظار انخفضت للغاية ووصلت لـ3 مليمترات.

وذكر أنه يتم إجراء الفتحات الصغيرة في جراحة السمنة، خاصة للسن الصغير بدون أي طلب من المريض، مضيفًا أن عمليات السمنة بسيطة جدا، إلا أن هناك بعض الجرات الصعبة، وهي الخاصة بإصلاح عمليات السمنة التي لم تجرى بشكل صحيح.

وأوضح أن عملية تكميم المعدة من العمليات السهلة والبسيطة، ذاكرًا أن البعض قد يشعر بالقلق بعد إجراء عملية تكميم المعدة، لأنها قد لا تجرى بشكل جيد.

ولفت إلى أن عملية تكميم المعدة بحاجة إلى تجهيزات طبية كبيرة جدًا، وفريق تخدير على أعلى مستوى، وخبرة طبية مرتفعة جدًا، مؤكدًا أنه بعد إجراء العملية بعدة ساعات يكون المريض في وضع جيد، ويستطيع الخروج من المستشفى بصورة سريعة.



