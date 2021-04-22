دار الكتب والوثائق تقيم معرضا للوثائق في مركز الهناجر للفنون

تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الأستاذة الدكتورة نيفين محمد موسى، بالتعاون مع قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة خالد جلال معرضا بعنوان "انتصارات العاشر من رمضان في الوثائق المصرية" في الهناجر.



يقام المعرض في الفترة من 22 - 24 أبريل الجاري في مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا.



يقام المعرض ضمن احتفالية بذكرى نصر العاشر من رمضان، ويكرم خالد جلال مجموعة من أبطال القوات المسلحة، وعددا من الفنانين الذين قدموا أعمالًا فنية وطنية.



يأتى ذلك في الليلة الرابعة لبرنامج "هل هلالك" بنسخته الخامسة، يليه حفل غنائي تحييه الفنانة "مي فاروق"، حيث تشدو بباقة متنوعة من الأغاني الوطنية والدينية، بحضور كوكبة من الشخصيات الهامة وقيادات وزارة الثقافة.