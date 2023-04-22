 الأوقاف: توسيع قاعدة الأئمة المشاركين في القوافل الدعوية على مستوى الجمهورية - بوابة الشروق
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الأوقاف: توسيع قاعدة الأئمة المشاركين في القوافل الدعوية على مستوى الجمهورية

أحمد كساب
نشر في: السبت 22 أبريل 2023 - 1:59 م | آخر تحديث: السبت 22 أبريل 2023 - 1:59 م

 

تستهدف وزارة الأوقاف توسيع قاعدة الأئمة المشاركين في القوافل الدعوية على مستوى الجمهورية، سواء القوافل المشتركة مع الأزهر الشريف، أو التي تنظم بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، أو تلك التي تنظم لشركات البترول وغيرها.

وأعلنت الوزارة في بيان لها، فتح باب التقدم للمشاركة في هذه القوافل، علمًا بأن جميع تلك القوافل ستصرف لها مكافآت، سواء من الوزارة أم من الجهة الطالبة.

وأوضحت أن ذلك لمن يجتاز الاختبار المقرر لذلك، والذي يشمل تفسير جزء عم، وفقه العبادات، وموسوعة الثقافة الإسلامية الصادرة عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مع إجادة التلاوة وحسن الإلقاء، علما بأن الاختبار سيكون في النصف الثاني من شهر يوليو ٢٠٢٣.

وأشارت إلى إدارج جميع الناجحين في الاختبار في قائمة القوافل الدعوية صرف مكافاة تشجيعية لكل منهم قدرها ٢٠٠٠ جنيه تصرف لمرة واحدة.


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