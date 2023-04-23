نائب محافظ الجيزة يتفقد مستشفى أوسيم المركزي

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تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، مستشفى أوسيم المركزي، للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفى.

جاء ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالتواجد الميداني والتأكد من رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وتفقد نائب المحافظ، أقسام الاستقبال والطوارئ والرعاية المركزة والعمليات ومخزن الأمصال والصيدلية.

وقدم نائب المحافظ، التهنئة للمرضى والعاملين بالمستشفى بمناسبة عيد الفطر المبارك.

واطمئن نائب المحافظ، على الحالة الصحية للمرضى، مهنئا إياهم بحلول العيد، متمنيا لهم الشفاء العاجل وقضاء باقي أيام العيد بين أهلهم وذويهم.

واستمع نائب المحافظ، لآراء بعض المرضى وأهاليهم ووجه النائب بضرورة تلبية مطالبهم.