كهربا يقود تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الرجاء في ربع نهائي دوري الأبطال

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية والعربية صوب ملعب ستاد القاهرة الدولي، في التاسعة من مساء اليوم، السبت، حيث القمة العربية الإفريقية بين الأهلي وضيفه الرجاء المغربي، ضمن منافسات الذهاب من الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي فريق الرجاء المغربي في سيناريو مكرر لنسخة الموسم الماضي من البطولة، حيث سبق للأهلي أن لعب ضد الرجاء في دور الثمانية بالبطولة الموسم الماضي، وفاز 2-1 ذهابا بالقاهرة، قبل أن يتعادلا 1-1 في لقاء الإياب بالدار البيضاء، ليحسم النادي الأحمر المواجهة لصالحه.

يدخل الأهلي المباراة وهو في أفضل حالاته الفنية حاليا، فمنذ خسارته أمام صن داونز، لم يعرف فريق المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، سوى لغة الانتصار، عقب فوزه في لقاءاته الستة الأخيرة بمختلف المسابقات، وشهدت تلك السلسلة تتويجه بكأس مصر للمرة الـ38 في تاريخه، وتعزيز موقعه في صدارة ترتيب الدوري المحلي.

ويدرس كولر الدفع بثلاثي في وسط الملعب من أجل الاستحواذ على اللعب وإغلاق كل المساحات أمام فريق الرجاء، الذي يعتمد على الاستحواذ ويمتلك لاعبيين مميزين على مستوى وسط الملعب الهجومي والهجوم.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمود متولي، محمد عبد المنعم وعلي معلول.

وسط الملعب: عمرو السولية، (حمدي فتحي أو أليو ديانج) ومروان عطية.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا.