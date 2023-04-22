موسكو: قرار ألمانيا بطرد دبلوماسيينا دليل على سعي برلين لتدمير العلاقات الثنائية بشكل كامل

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن قرار السلطات الألمانية بطرد الدبلوماسيين الروس على نطاق واسع يشير إلى أن برلين تتبع مسارًا لتدمير النطاق الكامل للعلاقات الروسية الألمانية.

وذكرت مصادر دبلومسية بالخارجية الروسية، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء "تاس" الروسية، "قررت سلطات جمهورية ألمانيا الاتحادية طرد جماعي آخر لأعضاء البعثات الدبلوماسية الروسية في ألمانيا. ونحن ندين بشدة هذه الإجراءات التي اتخذتها برلين، والتي لا تزال تدمر بشكل واضح النطاق الكامل للعلاقات بين روسيا وألمانيا، بما فيها العلاقات الدبلوماسية".

وأضافت: "كرد على أعمال برلين العدائية، اتخذ الجانب الروسي القرار نفسه بطرد الدبلوماسيين الألمان من روسيا، وكذلك الحد بشكل كبير من الحد الأقصى لعدد موظفي البعثات الدبلوماسية الألمانية في بلدنا".

يُذكر أنه في 25 مارس الماضي، أعلنت تقارير إعلامية عن مصادر في وزارة الخارجية الألمانية، إن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تعتزم إعلان أكثر من 30 دبلوماسيًا روسيًا معتمدين أشخاص غير مرغوب فيهم من جانب برلين.

وتدعي هيئات الأمن الألمانية أن هؤلاء الدبلوماسيين يستخدمون وضعهم الدبلوماسي للحصول بشكل غير قانوني على معلومات سياسية واقتصادية وعسكرية وعلمية لاستخدامها لاحقًا في أعمال التخريب ونشر المعلومات المضللة.

وقال مصدر في وزارة الخارجية الروسية، تعليقًا على هذه التقارير، إن روسيا سترد بقوة على مثل هذه الخطوات.