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تحقق شرطة العاصمة الألمانية برلين في شريط فيديو يتم تداوله على شبكة الإنترنت بحثا عن سوء سلوك محتمل من أفراد الشرطة خلال احتجاج مناخي قامت به مجموعة الجيل الأخير.

وقالت متحدثة باسم الشرطة، اليوم السبت، ردا على سؤال: "تم فحص محتوى الفيديو بالكامل لإيجاد إجابة عن جميع الأسئلة المطروحة"، مبينة أن الفيديو معروف ومتاح.

وفي تغريدة تحدثت الشرطة عن "إجراء قسري قام به زميل"، يمكن رؤيته في الفيديو، وكان ذلك في مهمة نفذت يوم الخميس الماضي.

ولم تذكر المتحدثة المكان بالتحديد.

وكان نشطاء المناخ نظموا احتجاجات في أماكن مختلفة في برلين يوم الخميس، ويظهر الفيديو ضابط شرطة يطلب من ناشط جالس في الشارع الابتعاد عن طريق السيارات.

وقال الشرطي في صوت مسموع بشريط الفيديو: "أود منك أن تذهب هناك على الفور، وإلا سأؤذيك".

ورد الناشط قائلا: "أنا أجلس هنا بسلام وأنت فقط تريد أن تأخذني بعيدا"، فقام الشرطي بالعد التنازلي من رقم 3 ثم حمل الناشط هو وزميل له/ضابط آخر من الشارع.

ويظهر الفيديو الشرطي وهو يجر الناشط من رقبته وذقنه إلى أعلى.

وبعد برهة يمكن رؤية الضابطين وهما يحاولان إخراج الناشط من الشارع.

واستخدم الضابطان قبضتهما في ذلك ما دفع الناشط إلى الصراخ بصوت عال.

وتم نشر الشريط ومشاركته مرات عدة على موقع تويتر، وشارك نشطاء الجيل الأخير أيضا في نشره دون تعليق خاص لجماعتهم حتى الآن.

وكانت جماعة الجيل الأخير أشارت في الأسابيع الماضية بشكل متكرر إلى أفعال عنيفة من جانب الشرطة منتقدة ذلك.