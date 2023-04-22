موسكو: ألمانيا قررت طردا جماعيا لدبلوماسيين روس

ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن ألمانيا قررت "طردا جماعيا" لدبلوماسيين روس.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، في موسكو، إنه تم اتخاذ تدابير مضادة تتمثل في طرد دبلوماسيين ألمان من روسيا. ولم يتضح ما إذا كان الدبلوماسيين الروس لا زالوا في مرحلة تنفيذ الطرد أم أنهم غادروا البلاد بالفعل.

وقالت زاخاروفا، إنه سيكون هناك تحجيم كبير للحد الأقصى لعدد الموظفين في البعثات الدبلوماسية الألمانية في روسيا، لافتة إلى إبلاغ السفير الألماني في موسكو بهذا مطلع هذا الشهر.

وفي سياق توترات بالغة بين البلدين في الماضي، طردت ألمانيا وروسيا مرارا دبلوماسيين من الطرف المقابل، وخفضت الموظفين في البعثات الدبلوماسية. وكان الوضع قد تدهور بشكل كبير مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي الصباح توجهت طائرة حكومية روسية من موسكو إلى برلين بإذن خاص.

ومن المتوقع أن تعود الطائرة طراز "إليوشن إيل 96-300" إلى موسكو بعد ظهر اليوم. ولم يتضح ما إذا كان دبلوماسيون روس ربما كانوا على متن هذه الطائرة.

وقال متحدث باسم القوات الجوية الألمانية اليوم، ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الطائرة حصلت على ما يسمى بـ"تصريح دبلوماسي".

ولم يدل المتحدث بأية معلومات عن حمولة الطائرة أو الركاب.

وبعدما أغلق الاتحاد الأوروبي المطارات والمجال الجوي للدول الأعضاء في وجه جميع شركات الطيران الروسية في فبراير 2022، أصبحت الطائرات الروسية ضيفا نادرا.