نفوق أنثى فيل صغيرة في حديقة حيوان في باكستان

نفقت أنثى فيل صغيرة في حديقة حيوان في باكستان، بعد أن عانت من العديد من المضاعفات الطبية لسنوات، وسط مخاوف عالمية بشأن الحالة الصحية للحيوانات في الدولة الواقعة بجنوب آسيا.

ونفقت نور جهان وهي أثنى فيل أفريقية -17 عاما-، اليوم السبت، بعد أسابيع من إجراء مسعفين من منظمة "فور بوز" ومقرها فيينا جراحة لإزالة ورم من جسمها.

وذكر سيف الرحمن، مدير حديقة الحيوان في مدينة كراتشي جنوب باكستان، أن أنثى الفيل سقطت في بركة مياه في 13 أبريل ولم تتمكن من الوقوف منذ ذلك الحين.

وكانت جهان تعاني من المرض، منذ ثلاث سنوات على الأقل، بعد أن تضررت كليتيها وساقيها بسبب الورم، طبقا لما ذكره أمير خليل، مدير منظمة "فور بوز"، الذي قاد الفريق الذي أجرى العملية لها.

كانت منظمة "فور بوز" قد نصحت السلطات الباكستانية بنقل جهان ورفيقها إلى حديقة سفاري مترامية الأطراف، في المدينة من حظيرة صغيرة في حديقة الحيوان.

ولدى باكستان سجل سيئ بشأن سلامة والحالة الصحية للحيوانات العملاقة في حديقة الحيوانات.