الفاو تطلق برنامجا لتسريع قدرات الدول في مجال مراقبة الغابات لمنع إزالتها

أطلقت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) والمملكة المتحدة، اليوم السبت، برنامج AIM4Forests، وهو مصمم لتسريع قدرات الدول في مجال مراقبة الغابات كجزء من الجهود العالمية لوقف إزالة الغابات وتدهورها، واستعادة الغابات، ومدته 5 سنوات.

ويمكّن نظام NFMS المصمم جيدًا الحكومات من الإبلاغ عن تخفيضات الانبعاثات دوليًا من خلال عمليات القياس والإبلاغ والتحقق (MRV). وهذه خطوة رئيسية نحو الوصول إلى التمويل المتعلق بالمناخ ورفع مستويات الطموح للالتزامات الدولية بموجب اتفاقية باريس.

ولمواجهة التحديات، سيدعم برنامج AIM4Forests (تسريع المراقبة المبتكرة للغابات) مراقبة الغابات المحلية على أساس التقنيات الحديثة والابتكار التقني، وكذلك الاستفادة من خبرة المملكة المتحدة في الأوساط الأكاديمية والبحث والتطوير وفي استخدام بيانات الفضاء والاستشعار عن بعد.

وترحب منظمة الأغذية والزراعة بالشراكة مع المملكة المتحدة ، والتي ستكون أساسية في دعم جهود البلدان الأعضاء للإدارة المستدامة للغابات واستعادتها ، ودعم تحقيق التزاماتها مثل المساهمات المحددة وطنياً (NDCs).

وقالت نائبة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، ماريا هيلينا سيميدو، إن بيانات استخدام الغابات والأراضي بالغة الأهمية للتخطيط الشامل لاستخدام الأراضي بطريقة متكاملة، للانتقال إلى الإنتاج المستدام، ومعالجة فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ.

وأضافت: "ستدعم هذه المساهمة من المملكة المتحدة المجالات الرئيسية لاستراتيجيات منظمة الأغذية والزراعة بشأن تغير المناخ والتنوع البيولوجي".

ويتزايد الاعتراف بدور الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية (IPLC) في إدارة الغابات وحفظها، لذلك يدعم البرنامج جهود IPLC لرصد مناطق الغابات، وزيادة تعزيز دورها كمشرفين على الغابات.

ويعد البرنامج الجديد الذي تبلغ قيمته 24.5 مليون جنيه إسترليني جزءًا من التزام المملكة المتحدة للتمويل الدولي للمناخ لإنفاق 11.6 مليار جنيه إسترليني بين 2021/22 و2025/26، بما في ذلك ما لا يقل عن 3 مليارات جنيه إسترليني على الحلول التي تحمي الطبيعة وتستعيدها.

وسيستمر البرنامج حتى عام 2028 وسيعمل مع 20 دولة في جميع أنحاء إفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية، زسيتم تنفيذ البرنامج الجديد من قبل الفريق الوطني لرصد الغابات التابع لقسم الغابات في منظمة الأغذية والزراعة.