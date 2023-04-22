 الأردن يبدأ في إجلاء مواطنيه من السودان - بوابة الشروق
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الأردن يبدأ في إجلاء مواطنيه من السودان

علم الأردن
علم الأردن
أ ش أ
نشر في: السبت 22 أبريل 2023 - 1:15 م | آخر تحديث: السبت 22 أبريل 2023 - 1:15 م

 

أعلن للناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، السفير سنان المجالي، بدء عمليات إجلاء مواطنين من السودان، بتوجيهات ملكية.

وقال المجالي - في تصريح إعلامي اليوم السبت- إنّ عملية إجلاء الأردنيين من السودان ستشمل ما لا يقل عن 300 أردني، مشيرا إلى أن القرار راعى ضمان سلامة الأردنيين واتخاذ الخيار الأفضل، والأوضاع على أرض الواقع.

وأضاف أن هناك تعاونا دائما ومستمرا مع الإمارات والسعودية بشأن عمليات الإجلاء من السودان.

وأكّد المجالي أن عملية إجلاء الأردنيين قد تكون من أكبر عمليات الإجلاء من السودان حتى اللحظة.


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