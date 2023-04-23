ضبط وإزالة حالات تعدي على الأراضي الزراعية بالجيزة

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تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، التزام الأحياء والمراكز والمدن بتنفيذ التكليفات الصادرة بشأن مواجهة التعديات على الاراضي الزراعية ورصد حالات البناء المخالف خلال فترة اجازة عيد الفطر المبارك مع الإزالة الفورية لها واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تابع المحافظ، جهود مركز ومدينة البدرشين في إزالة حالتين تعدى بالبناء بالبلوك الابيض الاولى تعدى على الأرض الزراعية ليلا بقرية الشوبك على مساحة قيراط والثانية تعدى بالبناء المخالف بمنطقة جزيرة البدرشين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتابع المحافظ، أيضا أعمال إزالة مخالفات بناء في المهد بالعقار 17 شارع أولاد زياد من ش النور القصبجي بحي جنوب الجيزة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.