 ثاني أيام عيد الفطر.. تحرير 40 محضرا لمخالفات تموينية وبيئية بسمسطا في بني سويف - بوابة الشروق
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ثاني أيام عيد الفطر.. تحرير 40 محضرا لمخالفات تموينية وبيئية بسمسطا في بني سويف

حازم الخولي
نشر في: السبت 22 أبريل 2023 - 3:47 م | آخر تحديث: السبت 22 أبريل 2023 - 3:47 م

 

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا في بني سويف، برئاسة نشأت معبد، عدة حملات تفتيشية على المخابز البلدية بعدد من قرى المركز؛ للتأكد من إنتاج الخبز المدعم بالمواصفات والوزن القانوني ومراجعة ماكينات الصرف للمخابز، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

ونفذت المجالس القروية التابعة، بالتنسيق مع مكاتب التموين، حملات متفرقة أسفرت عن تحرير 40 محضرا تنوعت بواقع كالتالي (16 محضرا بمخابز قرية بدهل، و9 محاضر بقرية مازورة، و10 محاضر بقرية الشنطور، و5 محاضر بقرية دشطوط).

وتنوعت المخالفات المضبوطة بين نقص وزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون للمواطنين، والإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.


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