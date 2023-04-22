هلال: نتوقع تعديل قوانين الإدارة المحلية والانتخابات والإجراءات الجنائية



قال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، وعضو مجلس الشيوخ عصام هلال عفيفى، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإجراء الحوار الوطنى يستهدف وضع أولويات للدولة المصرية فى المرحلة المقبلة تحت مسمى «الجمهورية الجديدة»، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن هناك توافقا وطنيا مع كل القوى السياسية دون إقصاء لأحد، وذلك بعد اطمئنان الدولة لاكتمال كل مؤسساتها ووضعها الاقتصادى والسياسى والاجتماعى.



وأوضح هلال، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن الحوار يأتى فى إطار مبادئ أساسية وهو ليس حوارا بين معارضة أو أغلبية أو ما بين فئة أو أخرى، وإنما حوار وطنى بين كل الفئات والقوى الوطنية المصرية لوضع أولويات المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن هذا الحوار ينطلق من خلق حالة من التوافق العام بين كل القوى على الأولويات ولا يأتى فى إطار أن الدولة فى أزمة وتحتاج إلى حل لهذه الأزمة، مؤكدا أن الرئيس السيسى هو الضامن الأساسى لتنفيذ مخرجات هذا الحوار.



وبشأن الملفات المهمة التى يجب مناقشتها داخل الحوار الوطنى، أشار هلال إلى أن أغلب المشاركين فى الحوار الوطنى يرون أن الملف الاقتصادى ذى أهمية بسبب الأوضاع الحالية والظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.

وأشار الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن إلى أن هناك عدة قوانين يجب تعديلها خلال مناقشة المحور السياسى وهى قانون الإدارة المحلية والقوانين المنظمة للانتخابات وقانون الأحزاب السياسية وقانون مباشرة الحقوق السياسية فضلا عن تعديل قانون الإجراءات الجنائية وخاصة الحبس الاحتياطى.



وبشأن مشروعات القوانين المهمة والتى من المنتظر إقرارها، قال عضو مجلس الشيوخ: «انتهينا من قانون التصالح فى مخالفات البناء بمجلس الشيوخ وتمت إحالته إلى مجلس النواب والذى قام بعمل جلسات بشأنه بحضور الحكومة وننتظر إقراره لكى يقضى على مخالفات البناء والعشوائيات.



وأشار إلى أن الأحوال الشخصية الجديد والتى تعمل الحكومة على إعداده سيتم إجراء حوار مجتمعى قريبا حوله: «الحزب بلجانه المتخصصة يعكف على دراسة ما ستسفر عنه نتائح أعمال اللجنة القضائية التى دعا إلى تشكيلها الرئيس السيسى من أجل إعداد القانون وتعمل على قدم وساق من أجل الانتهاء من قانون متوازن يحفظ كيان الأسرة المصرية ويحل المشكلات بين الطرفين، بجانب أن الحزب سيقوم بعمل مناقشات وحوار مجتمعى حول قانونى الإيجار القديم والعمل الجديد للوصول إلى صيغة تحقق مصالح جميع الأطراف .