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خلال تصويره فيديو.. الداخلية تكشف ملابسات واقعة غرق شخص أسفل كوبري عباس

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
نهاد القادوم
نشر في: السبت 22 أبريل 2023 - 3:26 م | آخر تحديث: السبت 22 أبريل 2023 - 3:26 م

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات واقعة غرق شخص في نهر النيل أسفل كوبري عباس بمنطقة مصر القديمة.

وورد بلاغ إلى قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، مفاده غرق أحد الأشخاص في نهر النيل أسفل كوبرى عباس.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وتبين قيام أحد الأشخاص- "حاصل على دبلوم" - مقيم بمحافظة الجيزة بالقفز في نهر النيل من أعلى الكوبرى المشار إليه، بغرض الاستعراض، واستعانته بأحد الأشخاص لتصوير مقطع فيديو بالواقعة لنشره عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لزيادة عدد المشاهدات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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