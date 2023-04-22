الحدائق والمتنزهات كاملة العدد فى ثانى أيام العيد

إقبال كبير من المواطنين على الممشى السياحى بكورنيش النيل فى بنى سويف

أهالى كفر الشيخ يستمتعون فى الحدائق والمصايف بثانى أيام عيد الفطر المبارك

واصلت الحدائق العامة والمتنزهات بالمحافظات استقبال المصريين للاحتفال بثانى أيام عيد الفطر المبارك، وسط تواجد أمنى وغرف عمليات لمتابعة المشاكل والأحداث الطارئة.



وشهد الممشى السياحى بكورنيش النيل فى محافظة بنى سويف، لليوم الثانى على التوالى، إقبالا كبيرا من المواطنين؛ احتفالا بأيام عيد الفطر المبارك.



وكلف محافظ بنى سويف محمد هانى غنيم، مسئولى الكورنيش بتجهيزه للمواطنين، والعمل على توفير جميع التسهيلات، احتفالا بعيد الفطر المبارك، قدمت هدايا للأطفال، ونظمت مسابقات الرسم بالألوان الطبيعية للأطفال، وعرضت فرقة فنون شعبية 10 فقرات متنوعة، وفقرة التنورة الراقصة، وشخصيات العرائس الكرتونية 9 شخصيات.



وشهدت الحدائق بمدينة دسوق، خاصة حديقة الأسرة والطفولة، توافد عدد كبير من أهالى محافظتى كفر الشيخ والبحيرة؛ لقضاء ثانى أيام عيد الفطر المبارك، وتوافد المئات على الميدان الإبراهيمى من القرى والمراكز المجاورة.



وأقبل الأهالى على الرحلات النيلية بنهر النيل بدسوق؛ للاستمتاع بجولة بنهر النيل فرع رشيد بالمراكب النيلية الثابتة والمتحركة والألعاب والأنشطة الترفيهية، والملاهى، ومراكب التنزه، وحديقة الحيوان، وفيتو سيشن، وسينما 9d، ومطاعم، وتوافر كل احتياجات المواطنين.



وفى محافظة قنا، نظمت إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة بمحافظة قنا، السبت، حملة مكثفة لأعمال الرش والتطهير بالمدينة وعدد من المراكز؛ بهدف القضاء على البعوض والأمراض التى قد تنتقل جراء تلك الحشرات.



وأوضح وكيل وزارة الصحة راجى تواضروس، أن الحملة استهدفت الرش والتطهير للأماكن العامة والأسواق والمتنزهات وأماكن التجمعات المختلفة وذلك عقب عيد الفطر المبارك؛ بهدف القضاء على الأمراض المتوطنة والحشرات والبعوض التى قد تصيب المواطنين.



ولفت إلى استمرار حملة التطهير طوال أيام العيد بهدف الحد والقضاء على تلك المسببات للأمراض مما يدعم الصحة العامة للمواطنين ويحافظ على عدم انتشار الأمراض التى قد تنتقل لهم من تلك الحشرات.

من جهتها، شددت نائب محافظ البحيرة نهال بلبع، بتكثيف الحملات التموينية خلال فترة الأجازات والعطلات الرسمية على المخابز والأسواق والمحلات والثلاجات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجارى لضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية واتخاذ الإجراءات كافة اللازمة حيال المخالفين.

وفى محافظة المنيا، واصل لليوم الثانى على التوالى كورنيش النيل بمحافظة المنيا، استقباله لأهالى المحافظة للاستمتاع بأيام عيد الفطر المبارك.



وحرص أهالى المنيا على الخروج مبكرًا، لتناول وجبة الإفطار وسط التجمعات الأهلية والعائلية والأسرية، بل ومسابقات شباب متنوعه وسط حالة شديدة من الفرحة والسعادة، حيث الطقس الخريفى المعتدل.

شارك فى التغطية: علاء شبل وحماده عاشور وماهر عبدالصبور ومحمد نصار وحازم الخولى وخميس البرعى