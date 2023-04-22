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وفاة الكوميديان الأسترالي باريس همفريز عن 89 عاما

د ب أ
نشر في: السبت 22 أبريل 2023 - 4:53 م | آخر تحديث: السبت 22 أبريل 2023 - 4:53 م

 

توفي الكوميديان الأسترالي باري همفريز، عن 89 عاما، وفقا لما أكده متحدث باسم مستشفى في سيدني حيث كان يعالج فيه.

وخلال مسيرة امتدت على مدار سبعة عقود، أمتع الفنان الكوميدي المسرحي والتلفزيوني أجيال بشخصياته الساخرة بما في ذلك السيدة إدنا إيفريدج والسيد ليس باترسون.

وأفاد ديفيد فاكتور المتحدث باسم مستشفى سانت فينسنت في سيدني بأن همفريز توفي مساء السبت بالتوقيت المحلي.

وقال لوكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" "يمكنني أن أؤكد أن باري همفريز توفي مساء اليوم بتوقيت سيدني، حوالي الساعة السابعة مساء السبت (11 صباحا بتوقيت جرينتش)".

وجاء في بيان من أسرة همفريز "لم يتغير بتاتا حتى اللحظة الأخيرة، فلم يفقد عقله العبقري وحسه المرح الفريد وطيبته".


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